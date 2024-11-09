اترك القوس مفتوحًا .. إصابات خطيرة تضرب رودريجو وميليتاو، وفاسكيز يضاعف أزمات ريال مدريد

المصائب تتوالى على رأس أنشيلوتي

المصائب لا تأتي فرادى على رأس المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، بعدما تلقى ريال مدريد 3 ضربات مؤلمة خلال مواجهة أوساسونا، تتعلق بلعنة الإصابات التي لا تغادر الفريق.

ويستضيف ريال مدريد، نظير أوساسونا، اليوم السبت على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة الـ13 من الدوري الإسباني "الليجا".

بدأت المصائب، مع سقوط المهاجم البرازيلي رودريجو مصابًا في الدقيقة 19 من عمر اللقاء، والتي بدت إصابة خطيرة ومؤثرة حيث خرج من الملعب مع الفريق الطبي وهو يبكي.

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واضطر أنشيلوتي إلى الدفع باللاعب المغربي براهيم دياز كبديل لرودريجو في خط الهجوم، والذي جلس على دكة البدلاء وانهمر في البكاء حزنًا على إصابته، حيث أنها المباراة الثانية له فقط منذ عودته من إصابة طويلة استمرت لأكثر من 5 أسابيع.

ولم تمر سوى 7 دقائق حتى سقط المدافع البرازيلي إيدير ميليتاو مصابًا في ركبته، وبدت إصابته خطيرة أيضًا حيث وضع يده على ركبته اليمنى وظل يبكي، حتى أنه خرج من الملعب محمولًا على "المحفة الطبية" وهو يخفي وجهه.

وكان ميليتاو غائبًا عن ريال مدريد أغلب الأوقات في الموسم الماضي، حيث كان يعاني من قطع في الرباط الصليبي لركبته اليسرى وظل حوالي 10 أشهر من أجل العلاج والتعافي.

ورغم فرحة جماهير ريال مدريد بهدف التقدم عبر فينيسيوس جونيور، إلا أنها لم تدم طويلًا حيث داهمت الفريق إصابة ثالثة، وهذه المرة كان الضحية لوكاس فاسكيز في الدقيقة 38.

واضطر الجهاز الطبي لريال مدريد لعلاج فاسكيز خارج الملعب، إلا أنه عاد إلى المستطيل الأخضر قبل 5 دقائق من نهاية الشوط الأول رغم أنه لم يكن قادرًا على الجري، لكن أنشيلوتي فضل تأجيل إلى استراحة ما بين الشوطين، حتى لا يخسر تبديله الأخير.

ووفقًا لحساب ماريو كورتيجانا الصحفي بصحيفة "أثليتك"، فإن التشخيص المبدئي لحالة رودريجو، فإنه يعاني من إصابة في العضلة المستقيمة بالفخذ الأيمن، بينما يعاني لوكاس فاسكيز من إصابة في العضلة الضامة اليسرى.

ولم تكن الصورة سوداء للغاية في وجه جماهير ريال مدريد خلال الشوط الأول، حيث استطاع الفتى الشاب راؤول أسينسيو الذي شارك بدلًا من ميليتاو، أن يبصم سريعًا على ظهوره ويصنع تمريرة رائعة ترجمها الإنجليزي بهدف التعزيز الثاني للريال في الدقيقة 42.

يذكر أن ريال مدريد يعاني من غياب لاعبيه تيبو كورتوا ودافيد ألابا، وينتظر عودتهما في أقرب فرصة لسد الثغرات في تشكيلته، بينما تأكد من انتهاء موسم القائد داني كارباخال، بعدما أصيب بقطع في الرباط الصليبي.