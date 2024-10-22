عين على الحكم | لقطة "خادعة" تثير الضجة وتقنية الفيديو تنقذ ريال مدريد أمام دورتموند

هل حرم الحكم بيلينجهام من التسجيل في شباك فريقه السابق؟

لقطة تحكيمية جديدة تثير الجدل في دوري أبطال أوروبا، وهذه المرة في المواجهة التي يحل فيها بوروسيا دورتموند ضيفًا على ريال مدريد في الجولة الثالثة من البطولة.

القصة بدأت بفرصة سانحة للجناح البرازيلي رودريجو استلمها على صدره وسددها لترتطم بعارضة الحارس جريجور كوبل، لتصل إلى زميله جود بيلينجهام الذي صوب الكرة في العارضة مرة أخرى في سوء حظ غريب لأصحاب الأرض.

المثير هنا أن ركلة بيلينجهام شهدت سقوط الكرة على خط المرمى، وسط حالة من الجدل حول تخطيها الخط وخروجها مرة أخرى بشكل سريع. (شاهد اللقطة)

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ولكن بعدما تمت إعادة اللقطة أكثر من مرة، تبين أن الكرة سقطت بالفعل على خط المرمى، ولكنها لم تعبره بكامل محيطها، لذلك لم يتم إيقاف اللعب للرجوع إلى تقنية الفيديو من أجل مراجعة اللقطة، وهو القرار الذي وضع الحكم إشتفان كوفاتش في قفص الاتهام بظلم العملاق المدريدي.

ووقع هذا المشهد في ظل الأوضاع الكارثية التي مر ريال بها في الشوط الأول من المباراة، حيث كان متأخرًا بثنائية نظيفة سجلها جيمي جيتنز ودونيل مالين، قبل عودة أصحاب الأرض بقوة في الشوط الثاني والفوز بخماسية سجلها أنطونيو روديجر وفينيسيوس جونيور "هاتريك" ولوكاس فاسكيز.

كرة أخرى أثارت حالة من الجدل التحكيمي، عندما سجل فينيسيوس الهدف الثاني من صناعة زميله الفرنسي كيليان مبابي، ولكن حكم الراية أشار إلى وجود تسلل.

الاختلاف هنا أن تقنية الفيديو تدخلت في الوقت المناسب، وقامت بمراجعة الحالة جيدًا ليتم احتسابها في النهاية بعدما تبين أن اللعبة سليمة.