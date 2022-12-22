إشارة للتعاقد مع رينار؟ رحيل مدرب بولندا

هل يرحل المدرب الفرنسي لتدريب بولندا؟

كشفت تقارير صحفية، عن رحيل المدرب ميتشنيويتش المدير الفني لمنتخب بولندا، وذلك بعد انتهاء عقده، وسط بعض الأنباء التي تؤكد على أن الفرنسي هيرفي رينارد دخل ضمن خيارات الاتحاد البولندي لكرة القدم.

Shahid

شبكة "بي أن إن فوتبول" البولندية كشفت النقاب عن اجتماع جمع تشيزاري كوليشا رئيس الاتحاد البولندي لكرة القدم مع رينارد مؤخرًا للحديث حول إمكانية عمله مع المنتخب، وذلك بحضور مترجم لمساعدة الطرفين على الحديث. "اقرأ التفاصيل"

ونشر الاتحاد البولندي بيانًا رسميًا، يفيد بأن إدارة الاتحاد قررت عدم تجديد التعاقد مع المدرب ميتشنيويتش، بعد تحليل أداء المنتخب البولندي في كأس العالم قطر 2022.

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وكان الاتحاد البولندي قد عين ميتشنيويتش مدربًا للمنتخب، بداية من ديسمبر 2021 لمدة عام واحد فقط، وانتهى عقده بالفعل بنهاية الموسم الحالي.

وتعادل منتخب بولندا سلبيًا أمام المكسيك ثم انتصر على السعودية بهدفين دون رد، ثم خسر أمام الأرجنتين بهدفين نظيفين، ليتأهل إلى دور الـ16، ولكنه خسر على يد فرنسا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

Shahid