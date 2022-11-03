إشارة جديدة على مستقبله؟ إندريك يقلد احتفال رونالدو

يواصل البرازيلي إندريك نجم نادي بالميراس التألق، بعدما سجل هدفًا في فوز فريقه على فورتاليزا بنتيجة 4-0، ليضمن بالميراس تحقيق لقب الدوري البرازيلي قبل ثلاث جولات على نهاية الموسم.
على الرغم من أن هدف إندريك هو الأول له على ملعب بالميراس، إلا أن ذلك ليس الحدث الحقيقي، بعدما قام اللاعب بتقليد الاحتفال الجديد الخاص بالبرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي.
رونالدو قام باحتفال الغفوة الجديد خلال فوز مانشستر يونايتد على إيفرتون في الدوري الإنجليزي، وذلك بعدما تمكن "صاروخ ماديرا" من تسجيل الهدف رقم 700 في مسيرته مع الأندية.
وليس ذلك الاحتفال الأول الذي يقلده إندريك، صاحب الستة عشر عامًا، حيث سبق له تقليد احتفال النرويجي إرلينج هالاند بعدما سجل هدفًا ضد أتلتيكو باراناينسي في الدوري البرازيلي.
وبهدفه في مرمى أتلتيكو باراناينسي أصبح إندريك أصغر لاعب يسجل في تاريخ بالميراس، بعمر 16 عامًا وثلاثة أشهر وأربعة أيام، كما أنه أصغر لاعب يسجل في تاريخ الدوري البرازيلي.
وعلى صعيد آخر، تشير عدد من التقارير إلى أن الشرط الجزائي في عقد إندريك مع بالميراس يبلغ 60 مليون يورو، مع اهتمام ريال مدريد الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي إلى جانب عدد آخر من الأندية الكبرى بخدماته.
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