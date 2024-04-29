إشارة إلى مستقبله في السعودية .. خطوة غريبة من كريم بنزيما بشأن أعماله التجارية في فرنسا

مستقبل الهاجم الفرنسي محاط بالغموض لكن تلك الخطوة قد تكشف الكثير

كشف موقع "sportune" الفرنسي عن خطوة غريبة قام بها كريم بنزيما مؤخرًا بشأن أعماله التجارية في فرنسا، قد تكون إشارة كبيرة على مستقبله في السعودية خاصة في ظل الحديث المتكرر عن رحيله الصيف القادم.

المهاجم الفرنسي انضم إلى نادي الاتحاد السعودي بداية الموسم الجاري لكنه لم يُقدم حتى الآن المردود المطلوب وأعاقته الإصابات وعدم الانسجام كثيرًا، حتى بات على رأس قائمة المرشحين لمغادرة الفريق الصيف القادم مع الحديث عن انتقاله لنادٍ سعودي آخر أو رحيله تمامًا عن دوري روشن.

الموقع الفرنسي كشف النقاب عن قيام مهاجم ريال مدريد السابق بإنهاء وإغلاق كافة أعماله وشركاته في فرنسا باستثناء واحدة يمتلك 50% من أسهمها، مشيرًا إلى أن بنزيما منذ نوفمبر الماضي بدأ في غلق شركاته التجارية والعقارية واحدة تلو الأخرى.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

تلك الخطوة من جانب اللاعب قد تعطي إشارة واضحة على رغبته في الاستقرار بالسعودية وربما بدء تأسيس أعماله التجارية والاستثمارية في المملكة، خاصة مع النهضة العظيمة الموجود في البلاد على جميع الأصعدة في السنوات الأخيرة.

يُشار إلى أن بنزيما يُعاني من إصابة حاليًا ستمنعه على الأرجح من التواجد مع الاتحاد خلال مواجهة الهلال المرتقبة في كأس خادم الحرمين الشريفين مساء غدٍ الثلاثاء.