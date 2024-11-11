أطلقه من إسبانيا وخصصه للبرازيليين فقط .. داني ألفيش يعلن عن مشروع الجديد بعد خروجه من السجن

Voxtom هو اسم مشروع النجم البرازيلي المعتزل الجديد..

بعد أشهر من الإفراج المؤقت عنه، قرر البرازيلي داني ألفيش؛ نجم برشلونة الأسبق، اقتحام عالم الاستثمارات بمشروع جديد، سعيًا وراء تعويض بعض الخسائر المالية التي تسببت بها قضية "الاغتصاب".

ألفيش صاحب أشهر قضية اغتصاب في عالم كرة القدم، إذ قضى قرابة العام في أحد سجون إسبانيا بعد أن حُكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف، لكن في مارس الماضي، قرر القضاء الإسباني الإفراج عنه "مؤقتًا" بكفالة، لحين النظر في الاستئناف المقدم من قبله.

وعقب مرور تسعة أشهر تقريبًا من إطلاق سراحه المؤقت، أعلن ألفيش عن لإطلاق منصة "Voxtom"، والتي تسمح للجمهور بإنشاء محتوى للأحداث من حولهم بسرعة وسهولة ومن ثم مشاركته مع الأصدقاء.

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حساب المنصة عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، كتب في الفيديو الإعلاني: "هنا يمكنك الوصول لتجربة عملية وبسيطة مع جميع المميزات المتاحة أمامك .. قم بإنشاء وتنظيم ومشاركة أفضل الأحداث الخاصة بك واستمتع بها، كل شيء في Voxtom هو حدث!".

وبحسب صحيفة "سبورت" فإن هذه المنصة تسمح للجمهور بإدارة حفلاته الصغيرة كأعياد الميلاد، وكذلك الكبيرة كالحفلات الموسيقية والمهرجانات.

لكن أشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن هذه المنصة متاحة للمواطنين البرازيليين فقط، ولا يمكن تثبيتها على الهواتف المحمولة في إسبانيا.

يأتي هذا رغم أن ألفيش ممنوع من مغادرة إسبانيا لحين النظر في استئناف قضية الاغتصاب، حيث تم إلغاء جواز سفره، ويتعين عليه كل يوم جمعة الذهاب إلى المحكمة.