بعد بيان إسبانيا المقتضب .. برشلونة يرد بكشف نتائج الفحوصات الطبية بشأن إصابة لامين يامال

اللاعب الصاعد أصيب خلال مواجهة إسبانيا والدنمارك، فماذا تقول الفحوصات عن حالته؟

وأخيرًا خرج برشلونة الإسباني ليوضح طبيعة إصابة لاعبه لامين يامال، بعدما أثار القلق وسط الجماهير بحالته عقب مواجهة منتخب بلاده أمام الدنمارك.

إسبانيا كانت قد استضافت الدنمارك أول أمس السبت، ضمن الجولة الثالثة من دوري الأمم الأوروبية، في مباراة شارك بها لاعب البرسا الشاب أساسيًا.

لكن أثناء مغادرة يامال الاستاد عقب نهاية المباراة، ظهر "يعرج" غير قادرًا على السير بصورة طبيعية، ليخرج بعدها الجهاز الطبي للمنتخب الإسباني موضحًا أنه يعاني من إجهاد عضلي ليس أكثر.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ومن جانب برشلونة، فقد أصدر بيانًا رسميًا اليوم الإثنين، موضحًا به حالة اللاعب تمامًا، مشيرًا إلى أنه يعاني من شد في العضلات الخلفية للفخذ الأيسر.

أما عن موعد عودته للتدريبات والمباريات، فأوضح البرسا أن هذا يتوقف على مدة استجابته للعلاج ووتيرة تعافيه.

يذكر أن برشلونة يستعد لخوض عدد من المباريات المهمة خلال الفترة المقبلة، إذ يستأنف منافساته عقب فترة التوقف الحالية بملاقاة إشبيلية ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإسباني في 20 من أكتوبر الجاري، ثم استضافة بايرن ميونخ في 23 من الشهر ذاته ضمن الجولة الثالثة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا، فالحلول ضيفًا على ريال مدريد في كلاسيكو الجولة الـ11 من الدوري المحلي والمقرر له 26 من نفس الشهر.