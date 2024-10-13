بيان رسمي عن إصابة يامال.. الاتحاد الإسباني يستجيب لضغوط برشلونة!

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كشف الاتحاد الإسباني لكرة القدم طبيعة إصابة لامين يامال نجم برشلونة، التي تعرض لها خلال المشاركة مع منتخب لاروخا أمام الدنمارك أمس السبت ضمن الجولة الثالثة من دوري الأمم الأوروبية.

والتقطت الكاميرات يامال وهو يعرج، في طريقه لمغادرة ملعب نويفا كوندومينا، وذلك بعد تعرضه للعديد من المخالفات من لاعبي الخصم، ما أثار رعب جماهير برشلونة.

وقال الاتحاد الإسباني في بيان رسمي: "خضع لامين صباح اليوم لفحص بالرنين المغناطيسي في مدريد، من أجل تقييم الآلام التي شعر بها بعد مواجهة الدنمارك".

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وأوضح: "لم تكشف الفحوصات عن أي إصابة حقيقية، وحسب الطاقم الطبي بالاتحاد الإسباني، فإن الأمر يتعلق بإجهاد عضلي فقط".

وختم الاتحاد الإسباني: "حرصًا منّا على صحة اللاعب، ولتجنب أي خطر لإصابة محتملة، قررنا إلغاء استدعائه للمباراة المقبلة ضد صربيا المقررة يوم الثلاثاء المقبل".

وحسب تقارير صحفية فإن برشلونة كان قد نقل تخوفه إلى الاتحاد الإسباني، بعد مشاهدة يامال يعرج عقب المباراة الأخيرة، ما دفع الاتحاد لإعادته إلى ناديه.

ومن المقرر أن يخضع صاحب الـ17 عامًا لاختبارات جديدة مع برشلونة، للتأكد من أنه غير مصاب، على أن يعد الأطباء خطة التعافي في أسرع وقت.