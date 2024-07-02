"إذا رحلت فأنت ضعيف!" .. تسريب محادثة بين كيليان مبابي ونيمار

علاقة الثنائي كانت متوترة للغاية..

من المعروف أن "علاقة" الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور والنجم الفرنسي كيليان مبابي، لم تكن جيدة على الإطلاق، وشهدت العديد من التقلبات، خلال فترة تواجدهما معًا في صفوف نادي باريس سان جيرمان.

نيمار رحل عن فريق العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان في عام 2023، إلى الهلال السعودي؛ بينما رفض مبابي تجديد عقده في صيف العام الحالي، لينضم رسميًا إلى العملاق الإسباني ريال مدريد.

ووفقًا لتقرير "L’Équipe Explore"، مساء اليوم الثلاثاء، دارت محادثة بين نيمار ومبابي، في صيف عام 2019؛ أي بعد عامين من انضمام الساحر البرازيلي إلى الفريق الفرنسي، قادمًا من صفوف العملاق الإسباني برشلونة، مقابل صفقة تاريخية تقدر بـ222 مليون يورو.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

التقرير أشار إلى أن الساحر البرازيلي، كان يسعى في ذلك الوقت - أي صيف عام 2019 -، للرحيل عن باريس سان جيرمان والعودة إلى برشلونة مجددًا.

وكشف عن أن كيليان مبابي قال لنيمار جونيور، بعد أن علم برغبته في العودة إلى برشلونة: "ليس لديك أي مصلحة في الرحيل عن باريس، لا يُمكنك قلب الأمور علينا بهذه الطريقة.. إذا غادرت؛ فأنت ضعيف".

جدير بالذكر أن نيمار مثّل الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، في الفترة من 2013 إلى 2017، قبل الرحيل إلى باريس سان جيرمان؛ حيث أعرب اللاعب في أكثر من مناسبة، عن ندمه من هذا القرار.