إدوارد ميندي: لهذا اخترت الأهلي، وظننت الهلال تشيلسي!

حارس مرمى الأهلي يتحدث عن المشروع السعودي

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أشاد إدوارد ميندي حارس مرمى الأهلي بالمشروع السعودي للنهوض بالدوري المحلي وكرة القدم بشكل عام، موضحًا أن قرار رحيله عن أوروبا كان صعبًا لكنه كان صحيحًا.

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حارس المرمى السنغالي انضم للأهلي قادمًا من تشيلسي بداية الموسم الجاري، وقد كشف سر اختياره للفريق الجداوي بقوله خلال قمة Bloomberg Power Players في جدة "قرار الرحيل عن أوروبا كان صعبًا بالطبع، لكنه بصراحة كان قرارًا بسيطًا أيضًا، سألت نفسي "من النادي الذي يُريدني أكثر" وكانت الإجابة هي الأهلي ولذا اخترت اللعب له. لقد حضروا إلى لندن وكانوا يعرفون كل شيء عني وذلك ترك أثره علي".

ميندي أكد أن بعض اللاعبين في أوروبا انتقدوا في البداية قراره الرحيل عن القارة العجوز، مشيرًا إلى أنهم بعد ذلك اتصلوا به ليروا إن كانت هناك فرصة للعب في الدوري السعودي.

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بطل إفريقيا عام 2019 تحدث عن واقعة طريفة عند مواجهته الهلال في دوري روشن، حيث قال "نزلت الملعب في إحدى المباريات ورأيت الجماهير زرقاء بالكامل، ظننت أنني ألعب ضد تشيلسي لكنه كان الهلال!".

وأتم ميندي تصريحاته بسعادته البالغة بكونه جزءًا من المشروع السعودي، ومشددًا على أنهم في الأهلي لا يحتاجون إلى اسم محدد، مرحبًا بأي نجم يتم التعاقد معه ومشيرًا إلى أن فريقه يجمع بين الشباب والنجوم.

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