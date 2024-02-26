إدانته لم تترك لهم خيارًا .. برشلونة يتخذ إجراءات قاسية مع داني ألفيش!

برشلونة يعاقب داني ألفيش...

قرر نادي برشلونة، اتخاذ إجراءات قاسية مع داني ألفيش، لاعب الفريق السابق، عقب إدانته رسمياً من قبل القضاء الإسباني بتهمة الاعتداء الجنسي.

وأصدر القضاء حكمه بحبس اللاعب لأربعة أعوام ونصف، وتغريمه 150 ألف يورو كتعويض للضحية بعد إثبات التهم بحقه.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن برشلونة قرر إزالة اسم ألفيش، من قائمة أساطير النادي، والتي تضم 102 لاعبًا ممن دافعوا عن ألوان القميص الكتالوني، منذ تأسيس النادي في نوفمبر 1899.

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وكان جوردي ألبا، وسيرجيو بوسكيتس، بالإضافة إلى جيرارد بيكيه آخر من انضم إلى تلك القائمة، التي يأتي على رأسها جوان جامبر، أسطورة الفريق الكتالوني.

وأكدت الصحيفة في تقريرها، أن إدارة الفريق الكتالوني كانت حذرة للغاية في قرارها، على أمل أن يحصل ألفيش على البراءة منذ أن تم حبسه احتياطيًا في 20 يناير 2023، وبمجرد صدور الحكم على البرازيلي تم تفعيل القرار.

ويعتبر ألفيش من أبرز لاعبي الجيل الذهبي للفريق الكتالوني، إذ شارك في أكثر من 408 مباراة، حقق خلالهم ثلاثة ألقاب دوري أبطال أوروبا، وستة ألقاب دوري إسباني، والعديد من البطولات الأخرى.