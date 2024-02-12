بعد ثبوت إدانة نواف العقيدي .. أول رد فعل من النصر على تمرده في المنتخب السعودي

حارس النصر تم إيقافه خمسة أشهر على خلفية قضية "التمرد في المنتخب السعودي"، فماذا فعل ناديه؟

يأبى النصر السعودي الاستسلام أمام العقوبة الموقعة على حارسه نواف العقيدي على خلفية قضية "متمردي المنتخب السعودي".

حارس العالمي تقرر اليوم الإثنين، من قبل لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، إيقافه لمدة خمسة أشهر مع تغريمه 300 ألف ريال سعودي، جراء ثبوت إدانته بشأن الاتهامات التي وجهها له الإيطالي روبرتو مانشيني؛ المدير الفني للمنتخب السعودي، برفض المشاركة في كأس آسيا قطر 2023 طالما لن يكون الحارس الأول للأخضر.

لكن بحسب صحيفة "عكاظ" والصحفي الرياضي عبدالعزيز العصيمي فإن النصر قرر التصعيد، وسيتجه لمركز التحكيم الرياضي السعودي للاستئناف على تلك العقوبة، دفاعًا عن حارسه الشاب.

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وأوضح الثنائي أن العالمي كذلك سيطلب تنفيذ التدابير الوقتية، وهو الأمر الذي إن تم قبوله، سيتمكن العقيدي من المشاركة في المباريات بصورة طبيعية، لحين نظر مركز التحكيم في القضية.

يذكر أن إيقاف العقيدي رغم أنه الحارس الأول للنصر منذ بداية الموسم، لن يضر الفريق كثيرًا في ظل عودة الحارس الكولومبي دافيد أوسبينا من الإصابة التي أبعدته عن الملاعب عام كامل تقريبًا، إذ تم إعادة قيده في القائمة المحلية خلال الميركاتو الشتوي المنقضي.