إدارة ريال مدريد ترفض قرار أنشيلوتي في مباراة إشبيلية!

يبدو أن فلورنتينو بيريز غير سعيد بالقرار الأخير!

أكدت تقارير صحفية إسبانية أن إدارة ريال مدريد غير سعيدة بالطريقة التي لعب بها كارلو أنشيلوتي مباراته الأخيرة أمام إشبيلية.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ريلوفو"، والتي أكدت أن السبب في غضب إدارة الملكي كان خوض أنشيلوتي لدقائق من المباراة بوجود الثنائي توني كروس ولوكا مودريتش.

وبدأت إدارة الملكي تشعر أن وجود الثنائي سويًا غير ممكن بسبب وجود عناصر أخرى لا يجب المساس بها طالما كانوا في حالة بدنية تسمح بالمشاركة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

على رأس تلك العناصر بحسب ما ذكرت الصحيفة اللاعب أوريليان تشواميني وإدواردو كامافينجا وفيديريكو فالفيردي، هذا إلى جوار النجم المتألق جود بيلينجهام بكل تأكيد.

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جدير بالذكر أن لقاء إشبيلية في الدوري الإسباني كان قد انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق مما عطل الملكي قبل مواجهة برشلونة في الكلاسيكو الأسبوع القادم.