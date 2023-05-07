"إدارة الهلال ليس لها علاقة بكرة القدم .. تركت الفريق مهلهلًا!"

هل تتحمل إدارة الهلال مسؤولية الهزيمة كاملة؟

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على الرغم من النجاحات التي قامت بها إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل خلال السنوات الأخيرة، إلا أن خسارة لقب دوري أبطال آسيا 2022 تسبب لها في أزمة كبيرة مع الجميع!

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وخسر الهلال لقب دوري أبطال آسيا على يد أوراوا ريد دياموندز الياباني، بعد الهزيمة في الدور النهائي بهدفين مقابل هدف واحد، بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وهاجم الإعلامي الرياضي عبد الكريم الجاسر إدارة الهلال عبر برنامج "المنتصف" حيث قال: "إدارة نادي الهلال ليس لها علاقة بكرة القدم أبدًا".

وأضاف: "لو كانت إدارة الهلال تعرف في كرة القدم حقًا، لكانت لم تترك الفريق مهلهلًا طوال الموسم ومتصدع، وفي النهائي كانت تنتظر منه الحصول على لقب دوري أبطال آسيا".

يُذكر أن الهلال تم حرمانه من قيد لاعبين جدد خلال فترتي الانتقال السابقتين الشتوية ومن قبلها الصيفية، بسبب قضية محمد كنو لاعب وسط الفريق.

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