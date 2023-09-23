"إدارة الهلال تخذل الجماهير" .. غضب شديد من جيسوس بعد نتائج الزعيم الأخيرة!

جماهير الهلال تهاجم إدارة فريقها...

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انتقدت جماهير الهلال، مجلس إدارة فريقها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة بعد قرار تجديد الثقة في جورج جيسوس، المدير الفني للموج الأزرق.

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وكانت جماهير الهلال، تطالب بإقالة المدرب البرتغالي، من منصبه بسبب تراجع الأداء مع الهلال في الفترة الأخيرة، والتي كان آخرها التعادل مع نافباخور الأوزباكي في أبطال آسيا، وضمك في دوري روشن السعودي للمحترفين.

وبحسب الأنباء الصحفية، فإن إدارة الهلال، تمسكت بالمدرب جيسوس ورفضت إقالته، وجددت الثقة فيه لقيادة الفريق في الفترة المقبلة.

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وعلى موقع التواصل الاجتماعي "إكس" أطلقت جماهير الموج الأزرق "هاشتاج" تحت عنوان "إدارة الهلال تخذل الجماهير"، انتقدت فيه تصرفات الإدارة وطالبت برحيل جيسوس عن قيادة الفريق.

ويستعد الهلال، لمواجهة الجبلين مساء يوم الإثنين ضمن مباريات دور الـ 32 من كأس الملك، على ملعب عبد العزيز بن مساعد.

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