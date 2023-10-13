إجازة تحت التهديد .. يايسله يُفرض شروطًا صارمة على لاعبي الأهلي!

ماتياس يايسله يُهدد لاعبي الأهلي خلال فترة الإجازة!

SHAHID

منح المدرب الألماني ماتياس يايسله المدير الفني للأهلي إجازة للاعبيه لمدة 5 أيام، خلال فترة التوقف الدولية الحالية، ولكن لها شروط صارمة على الجميع!

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأشارت صحيفة "الرياضية" إلى أن يايسله اشترط على لاعبي الأهلي أن يرتدي كل واحد منهم جهاز "GPS" على مدى يومين خلال فترة الإجازة.

وطلب يايسله من لاعبي الأهلي تحقيق رقمًا في الجري تم الاتفاق عليه بين مدرب اللياقة واللاعبين.

وقام المدرب الألماني بتهديد لاعبي الأهلي بمعاقبة أي لاعب لا يحقق الرقم المتفق عليه، بعد قراءة جهاز الـ"GPS" عقب عودتهم من الإجازة، مع فرض خصم على الراتب.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

ومن المقرر أن يعود لاعبي الأهلي إلى التدريبات الجماعية مساء يوم الثلاثاء المقبل، حيث سيتم البدء في التجهيز لمواجهة الوحدة بالجولة العاشرة ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

SHAHID