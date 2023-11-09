"إبداعات رياض محرز لا تكفي" .. الأهلي يفقد شخصيته وأخطاء ماتياس يايسله تقتله أمام ضمك

سقوط جديد للأهلي في دوري روشن السعودي للمحترفين

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مرة أخرى.. أثبت الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي، بأنه غير جاهز للتتويج بالألقاب، في الموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

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الأهلي فرط في تقدمه بهدفين أمام ضمك؛ ليسقط في فخ التعادل الإيجابي (2-2)، ضمن منافسات الجولة 13 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وظهر اعتماد الراقي "كليًا" أمام ضمك، على مهارات الساحر الجزائري رياض محرز، والذي صنع الهدف الأول، وساهم في الثاني بـ"مراوغاته المبهرة".

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وغير ذلك.. ظهر الفريق الأهلاوي "ثقيلًا" في خط الوسط، كما واصل صانع ألعابه الإسباني جابري فيجا، ضياعه للفرص السهلة، أمام مرمى المنافسين.

ليس هذا فقط، بل استمر مدافعو النادي الأهلي، في تكرار أخطائهم الفادحة، منذ بداية الموسم الرياضي الحالي، كما لم يستطع أيًا منهم، في التعامل مع عرضيات ضمك "القاتلة".

غياب الشخصية.. وتغيير قتل الأهلي

والأخطر من كل هذا.. غياب "شخصية" الأهلي؛ حيث فشل المدير لفني الألماني الشاب ماتياس يايسله، في التعامل مع المباراة، عندما كان الفريق، متقدمًا بهدفين دون رد.

يايسله ظهر عاجزًا كليًا في إيصال تعليماته إلى لاعبيه، خاصة في أكثر لحظات المباراة أهمية، كما ارتكب خطأ كبيرًا، عندما سحب محرز، من أرضية الملعب.

بإخراج محرز، فقد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أكثر لاعب قادر على الاحتفاظ بالكرة، في المنطقة الأمامية من الملعب، وتخفيف الضغط على دفاعات الراقي.

وبالفعل.. بمجرد إخراج الساحر الجزائري، تحكم ضمك في الدقائق الأخيرة من المباراة، ونجح في تسجيل هدف التعادل القاتل؛ ليحرم الأهلي من الاقتراب من الصدارة.

ولذلك.. تبدو مباراة ضمك، تأكيدًا جديدًا على أن الموسم الرياضي الحالي بالنسبة للنادي الأهلي، سيكون "صفريًا"، خاصة بعد توديع مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.

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