"أي شخص يستطيع قول أي شيء".. نجم الدوري الألماني يصدم برشلونة!

النجم الهولندي يتحدث عن "شائعات" الرحيل..

تحدث الهولندي الدولي جيريمي فريمبونج نجم وظهير أيمن باير ليفركوزن عن ارتباطه بالانتقال. إلى برشلونة في سوق الانتقالات الصيفية.

وقال فريمبونج لشبكة "إي إس بي إن": "الارتباط ببرشلونة؟ إنها مجرد شائعات، وأنا لا أقرؤها (الشائعات)".

وأضاف: "الشائعات تظل شائعات، وأي شخص يستطيع أن يقول أي شيء".. ما يبعد الحقيقة بوضوح عن ملف انتقاله للنادي الكتالوني.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

يذكر أن فريمبونج لديه شرط جزائي في عقده مع باير ليفركوزن يتخطى 40 مليون يورو، ويؤكد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو أنه لا يزال ساريًا.

فريمبونج من أقوى الأظهرة الهجومية في العالم حاليًا، اللاعب المولود عام 2000 يملك 25 هدفًا في 142 مباراة لعبها بقميص أبطال الدوري الألماني.