أين أنت يا هاري كين؟ رحلت من توتنهام لتختبئ في ظل ساني!

هاري كين بعيد عن الأضواء في بايرن ميونخ...

عاد بايرن ميونخ، إلى طريق الانتصارات من جديد بعد الفوز على فرايبورج، بثلاثة أهداف دون رد، ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري الألماني.

ويواصل بايرن ميونخ ملاحقة باير ليفركوزن وشتوتجارت، على صدارة الدوري الألماني، إذ يأتي الفريق البافاري في المركز الثالث برصيد 17 نقطة، بفارق نقطة عن ليفركوزن المتصدر، ونقطتين عن شتوتجارت صاحب المركز الثاني.

وشهدت المباراة مشاركة هاري كين، مع بايرن بشكل أساسي منذ البداية، ولكنه خرج قبل نهاية اللقاء بربع ساعة تقريبًا، وتمكن من صناعة الهدف الثاني لفريقه في اللقاء.

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ماذا قدم هاري كين أمام فرايبورج؟

أين أنت يا هاري كين؟

مازال النجم الإنجليزي، يبحث عن نفسه مع بايرن ميونخ، حتى في ظل تصدره قائمة هدافي الفريق في الدوري، ولكن أن تظهر لمساته وتحركاته التي اشتهر بها مع توتنهام ومنتخب إنجلترا.

هاري كين، في مباراة اليوم كعادته في المباريات الأخيرة ابتعد تمامًا عن كونه مصدر خطورة صريح على دفاع المنافس، بل اعتمد عليه المدرب توماس توخيل، لسحب مدافعي فرايبورج وخلق مساحات للأجنحة.

الهداف التاريخي لمنتخب إنجلترا، لم يسدد أي تسديدة على مرمى فرايبورج، بل رأيناه في مطلع المباراة وهو يرسل كرة طولية إلى ساني، الذي كان في الكثير من الأحيان هو رأس الحربة.

ويبدو أن كين، لديه تعليمات وتوظيف جديد من توخيل بالنزول إلى وسط الملعب، أو الأطراف لخلق خطورة ولكن بطريقة مختلفة، وهذا ما ظهر في الهدف الثاني الذي صنعه كين إلى ساني بعد عرضية أرضية من الجانب الأيسر.