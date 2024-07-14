"أيقظوني في الثانية صباحاً" .. قصة تحول مشجع لروما إلى متهم في محاولة اغتيال دونالد ترامب!

هذا ما حدث مع مشجع روما الشهير

تحول أحد مشجعي نادي روما المشهورين، إلى مُتهم بمحاولة قتل دونالد ترامب المرشح على رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، في الواقعة التي حدثت منذ ساعات.

وتعرض ترامب لمحاولة قتل، بعد أن قام أحد الأشخاص بإطلاق النار عليه، ولكنه أصيب في الأذن، ليتم التعامل مع الحادث الأمني فورًا.

وبعد تلك الواقعة، قام سيمون أتيبا كبير مراسلي البيت الأبيض بنشر تغريدة جاء فيها: "تم التعرف على مارك فيوليتس، الذي قام بتحميل مقطع فيديو على موقع يوتيوب يقول فيه أن العدالة قادمة، بأنه مطلق النار على ترامب".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وعلى الفور تم تداول صورة مارك فيولي أحد مشجعي روما المشهورين، بأنه هو مطلق النار على ترامب، حيث قامت وسائل الإعلام الأمريكية بنشر صورته عبر نطاق واسع.

وقام فيولي بالدفاع عن نفسه عبر حسابه على "إنستجرام" بعدما نشر توضيح بأنه استيقظ في الساعة الثانية صباحًا، على عدد لا يُحصى من الإشعارات.

مشجع روما أكد على أنه سيقاضي كل من بدأ هذه الشائعة يوم الإثنين المقبل، بسبب المشكلة التي تسببت فيها تلك الشائعة له ولعائلته.