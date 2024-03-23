أيام كاسترو معدودة .. النصر يريد مدرب ريال مدريد الأسبق

النصر مهتم بالحصول على خدمات مدرب ريال مدريد الأسبق...

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كشفت تقارير صحفية عن اهتمام مجلس إدارة نادي النصر، بالتعاقد مع مانويل بيليجريني، المدير الفني الأسبق لريال مدريد، والحالي لنادي ريال بيتيس الإسباني.

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وارتبط لويس كاسترو، المدير الفني الحالي لنادي النصر، بالرحيل عن صفوف العالمي، بعد تراجع الأداء في الفترة الأخيرة، وخروج العالمي من دوري أبطال آسيا، وضعف موقفه في تحقيق لقب الدوري السعودي.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "آس" الإسبانية، فإن النصر مهتم بالتعاقد مع المدرب التشيلي، الذي ينتهي عقده مع بيتيس في صيف 2026، ليخلف كاسترو في تدريب الفريق.

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وكشفت الصحيفة، أن بيليجريني، قد رفض عرضًا لتدريب النصر، في الموسم الماضي، وقرر الاستمرار مع بيتيس، ولكن اهتمام العالمي بالتعاقد معه عاد من جديد، في الفترة الحالية ليقود الفريق في الموسم القادم.

ويحتل النصر المركز الثاني، في ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 56 نقطة، وبفارق 12 نقطة عن الهلال المتصدر، بعد مرور 24 جولة من عمر المسابقة.

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