لا يوجد شخص يحبه أكثر مني.. ولكن!

أشاد الأسطورة الإنجليزية مايكل أوين، بمواطنه جود بيلينجهام، نجم ريال مدريد، الذي يقدم أداء مذهلا مع الميرنجي في أول مواسمه، حيث أحرز 17 هدفًا حتى الآن في مختلف المسابقات.

وقال أوين، الذي لعب لريال مدريد أيضا في تصريحات لـ"Boyle Sports": "يمكنه الفوز بالكرة الذهبية، إذا توج بالدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا وكأس أمم أوروبا (يورو 2024)".

واستدرك: "لكنه لن يكون فجأة أفضل من ستيفن جيرارد وفرانك لامبارد وبول سكولز (أساطير إنجلترا)، فهؤلاء النجوم لم ينخفض مستواهم أبدًا (طوال مسيرتهم)، كما حصدوا ألقابًا عديدة، منها دوري الأبطال".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

واختتم: "بيلينجهام لاعب مذهل، ليس هناك من هو معجب به أكثر مني، لكن لا يمكننا الحديث عن كونه أفضل بكثير من هؤلاء (الأساطير).. يحتاج أن يكون الأفضل لمدة 5 أو 6 أو 7 سنوات، حتى يصبح معهم في القمة".