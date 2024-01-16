أونانا عن غيابه ضد غينيا: الأمر مثل الاختيار بين أبي وأمي!

الهجوم مستمر على الحارس الكاميروني

علق أندريه أونانا حارس مانشستر يونايتد، على الانتقادات التي وجهت له بعد الغياب عن المباراة الافتتاحية للكاميرون بكأس الأمم الإفريقية.

أونانا شارك في تعادل يونايتد بهدفين لكل فريق أمام توتنهام يوم الأحد الماضي، قبل أن يستقل طائرة خاصة إلى ساحل العاج للمشاركة في أمم إفريقيا، وكان يطمح في الظهور بالمباراة الأولى لبلاده بالمسابقة أمام غينيا، ولكنه فشل ليلعب زميله فابريس أوندوا في اللقاء الذي انتهى بالتعادل 1/1.

وقال أونانا في تصريحات لشبكة "كانال بلس":"لدي الكثير لأقوله لكني سأمتنع عن الحديث الآن لأننا دخلنا البطولة، دعوني أتعرض للمزيد من الانتقادات لأنني اعتدت على ذلك".

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وأضاف:"دائمًا أفعل ما هو جيد لبلدي، الأمر مثل الاختيار بين أبي وأمي ولكن بلدي تأتي أولًا لهذا السبب أنا هنا، نحن نطمح سويًا في الفوز بالبطولة".

يذكر أن أونانا الذي تعرض للعديد من الانتقادات هذا الموسم بسبب مستواه مع مانشستر يونايتد، يستعد لأن يكون الحارس الأساسي للكاميرون في المباراة القادمة ضد السنغال يوم الجمعة المقبل.