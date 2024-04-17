"أول فريق يلعب بوكسينج داي" .. عذاب ينتظر الأهلي بسبب إراحة الهلال!

انتفاضة أهلاوية بعد تأجيل الكلاسيكو..

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اجتاحت حالة من الغضب الشديد، عشاق النادي الأهلي السعودي؛ بعد تأجيل كلاسيكو الفريق الأول لكرة القدم أمام عملاق الرياض الهلال.

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الرابطة المحترفة أعلنت منذ قليل، تأجيل كلاسيكو الأهلي والهلال، ضمن منافسات الجولة 28 من مسابقة دوري روشن السعودي، من يوم الجمعة 19 أبريل إلى 6 مايو القادم.

تأجيل الكلاسيكو؛ يأتي بسبب "ترحيل" قمة الهلال أمام مستضيفه العين الإماراتي، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2023-2024، من أمس الثلاثاء إلى اليوم الجمعة؛ لسوء الأحوال الجوية.

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الجماهير الأهلاوية اعتبرت أن فريقها، الذي ينافس من أجل حجز بطاقة التأهل إلى بطولة "النخبة الآسيوية"، الموسم الرياضي القادم؛ تعرض لظلم واضح، بسبب تأجيل الكلاسيكو أمام الزعيم.

الأهلي كان من المقرر أن يدخل الكلاسيكو، بعد راحة وصلت إلى أسبوعين؛ حيث لم يخض أي مباراة منذ 4 أبريل 2024، عندما تعادل مع الوحدة (1-1)، ما يمنحه الأفضلية أمام الهلال "المضغوط".

لكن.. بتأجيل الكلاسيكو إلى 6 مايو من أجل منح الراحة للهلال آسيويًا؛ سيضطر الراقي لخوض 3 مباريات رسمية في الدوري، خلال أسبوع واحد فقط؛ وهو ما يهدد مسيرته من أجل حسم المركز الثالث.

وعن ذلك.. سخر الإعلامي الرياضي الأهلاوي وليد سعيد، من قرار التأجيل؛ كاتبًا عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "الأهلي.. أول نادي يلعب (بوكسينج داي)"؛ في إشارة إلى اللفظ الذي يطلق على المباريات المضغوطة في الملاعب الإنجليزية، خلال فترة أعياد الميلاد من كل سنة.

وبناءً على الجدولة الجديدة؛ سيلعب الأهلي أمام ضمك، في الجولة 30 من مسابقة الدوري، يوم 2 مايو 2024، على أن يواجه الهلال في الكلاسيكو المؤجل، في السادس من نفس الشهر، ثم يقابل الشباب في الأسبوع 31، وذلك يوم 9 مايو.

SHAHID