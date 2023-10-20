الهلال يحلق بانتصار جديد في دوري روشن السعودي للمحترفين

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عزز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، من صدارته لمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024؛ بعد الفوز على الخليج، مساء اليوم الجمعة.

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الهلال فاز (1-0) على الخلج، ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين؛ ليرفع رصيده إلى النقطة السادسة والعشرين، في الصدارة.

وسيطر الزعيم الهلالي، على مجريات الشوط الأول بالكامل، وهدد مرمى الخليج في أكثر من مناسبة، كما طالب بالحصول على ركلتي جزاء.

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وفي الدقيقة 30.. كسر الصربي أليكساندر ميتروفيتش، مهاجم نادي الهلال، صمود دفاعات الخليج؛ عندما سجل هدفًا لفريقه، بكرة رأسية متقنة.

وخلال الشوط الثاني، نشط نادي الخليج؛ حيث أنقذ الحارس المغربي ياسين بونو، فريقه الهلال من هدف محقق؛ بعد لعبة أكثر من رائعة من البرتغالي فابيو مارتينيز.

ومن ناحيته.. أهدر البرازيلي ميشايل ديلجادو، جناح نادي الهلال، هدفًا محققًا في الدقيقة 64، قبل أن ينقذ مروان الحيدري، حارس الخليج، فرصة خطيرة من ميتروفيتش، بعدها بدقيقة واحدة فقط.

وكاد الهلال، أن يضاعف النتيجة في أكثر من مناسبة بعد ذلك، حتى جاءت الدقيقة 75، عندما سجل سالم الدوسري، هدفًا بعد مراوغة أكثر من رائعة؛ إلا أن الحكم ألغاه، بحجة تجاوز الكرة، الخط الخلفي؛ لتنتهي المباراة بهدف نظيف.

جدير بالذكر أن هذه المباراة؛ هي الأولى التي يلعبها الهلال، بعد تأكد إصابة ساحره البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

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