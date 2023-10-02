أول رسالة من كريستيانو رونالدو بعد افتتاح أهدافه الآسيوية مع النصر

ماذا قال كريستيانو رونالدو بعد تسجيله هدفه الآسيوي الأول؟!

وجّه الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر السعودي، رسالة إلى الجماهير؛ بعد فوز النصر على استقلال دوشنبه الطاجيكستاني، مساء يوم الإثنين.

رونالدو سجل هدفًا؛ ليقود الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر للفوز (3-1) على استقلال دوشنبه، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات، بمسابقة دوري أبطال آسيا 2023-2024.

وكتب رونالدو عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "مباراة جيدة من الفريق بأكمله.. انتصار جديد".

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وأعرب الأسطورة البرتغالية، عن سعادته بتسجيل أول هدف في مسيرته الكروية، بمسابقة دوري أبطال آسيا؛ وذلك على ملعب النصر "الأول بارك".

جدير بالذكر أن كريستيانو فشل في التسجيل، خلال مباراة النصر وشباب الأهلي دبي الإماراتي، في الملحق، وكذلك ضد برسبوليس الإيراني في الجولة الأولى من دور المجموعات، قبل أن ينجح أمام استقلال دوشنبه.