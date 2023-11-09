أول رد فعل من نجوم الأهلي بعد التعادل مع ضمك .. وقرار مرتقب في مستقبل يايسله

ماذا يحدث في النادي الأهلي بعد مباراة ضمك؟!

SHAHID

حسرة كبيرة سادت مدرجات وغرفة ملابس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي، بعد السقوط المخيب أمام ضمك، مساء اليوم الخميس.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الأهلي فرط في تقدمه بهدفين؛ ليسقط في فخ التعادل الإيجابي (2-2) أمام ضمك، ضمن منافسات الجولة 13 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وفي هذا السياق.. أعلنت شبكة قنوات "SSC"، رفض نجوم الأهلي، الظهور الإعلامي بعد المباراة؛ حيث كانوا يشعرون بحزن وغضب من النتيجة.





حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

وعلى جانب آخر.. كشف الإعلامي الرياضي سلطان الحارثي، عن مستقبل الألماني الشاب ماتياس يايسله، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.



وأكد الحارثي عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، على رحيل يايسله، من النادي الأهلي؛ حتى ولو تأخر القرار لبعض الوقت.



جدير بالذكر أن الأهلي تحت قيادة يايسله، ودع كأس خادم الحرمين الشريفين 2023-2024، من دور ثمن النهائي، مع احتلال المركز الثالث "مؤقتًا"، في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين.





SHAHID

