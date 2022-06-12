أوليفييه جيرو لزوجته: "سأسير على خطى إبراهيموفيتش"

الهداف التاريخي لفرنسا يتحلى بطموح لا يوصف

يقدم أوليفييه جيرو فترة لا تنسى في مشواره، ربما الصفحات الأكثر ذهبية في تاريخه على الإطلاق، بات الهداف التاريخي لمنتخب فرنسا وأكبر اللاعبين سنًا من بين الذين سجلوا للديوك.

زوجته جينيفر أدلت بتصريحات لصحيفة "لو فيجارو" الفرنسية عن مشاعر جيرو في اللحظة الراهنة وتطلعاته للمستقبل قالت فيها: "هذا الرقم يعني له الكثير، إنه شرف وفخر ومسؤولية، لكن أوليفر يعرف جيدًا أنه لا يستطيع بناء نفسه إلا داخل مجموعة، هذا ما يحبه في كرة القدم، العطاء والمشاركة والفوز كفريق، مشواره يستحق الاحترام، لا شيء منح له دون استحقاق في مشواره، لقد حقق كل ذلك بشاعته وعقليته وعدم استسلامه".

وأردفت: "مع كل ما حققه، وبعد 19 عامًا بجانبه، لا يزال يبهرني بهدوئه المستمر إنه يؤمن بنفسه حتى النهاية، يبني نفسه باستمرار، هذا ما يعكسه مشواره".

وعن مستقبله، قالت جينيفر: "إنه يملك عقلية شاب في العشرين، قدرته البدنية كذلك، لأنه يركز على كل شيء، نظام حياته صحي، لدينا طباخ في المنزل، بعمر 36 عامًا، يتساهل بعض اللاعبين في هذه الأشياء ولكنه لم يحد أبدًا عن أهدافه".

وختمت: "سيفعل مثل زلاتان (إبراهيموفيتش) ويلعب حتى سن الأربعين، تستطيع أن تسمع ذلك منه، الأمر أشبه بأشياء يتعاطاها، هذه حياته".