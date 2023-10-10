أوليفر كان يتحدث عن عرض الهلال .. ويكشف كواليس حواره مع ساديو ماني

حديث أوليفر كان بعد زيارة المملكة العربية السعودية

SHAHID

كشف أوليفر كان، أسطورة حراسة مرمى منتخب ألمانيا ونادي بايرن ميونخ، عن "سر" زيارته إلى المملكة العربية السعودية، خلال الفترة القليلة الماضية.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

زار كان المملكة العربية السعودية، وتفقد منشآت ناديي الهلال والنصر؛ وسط أنباء عن تلقيه عرضًا رسميًا من الزعيم، لتولي منصب المدير التنفيذي.

وأوضح كان في تصريحات مع موقع "TZ" الألماني، مساء اليوم الثلاثاء، أنه تلقى دعوة من المسؤولين عن الرياضة السعودية؛ لزيارة المملكة، والتحدث عن سياسات العمل في الأندية الأوروبية.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

وأكد الأسطورة الألمانية، على أنه يحب دائمًا أن يطلع على الثقافات المختلفة؛ حيث يخطط لزيارة الولايات المتحدة الأمريكية والهند أيضًا، بعد رحلة المملكة العربية السعودية.

وعن عرض نادي الهلال.. قال: "لا أحب أن أتحدث عن مثل هذه الأمور.. سأقوم بتقييم جميع الخيارات، وسنرى ما سيحدث في المستقبل".

وبخصوص مقابلته مع السنغالي ساديو ماني.. أشار أوليفر كان، إلى أن اللاعب، سعيد للغاية مع نادي النصر، بعد الفترة الصعبة التي عاشها داخل بايرن ميونخ الألماني.

وأضاف كان: "ماني أخبرني خلال حديثنا معًا؛ بأنه يريد تحقيق كافة الألقاب مع الفريق النصراوي، خلال الموسم الرياضي الحالي 2023-2024".

وفي النهاية.. أشاد كان، بعمل المملكة والتطور الكبير في المجال الرياضي، على الرغم من تأكيده بضرورة معالجة الكثير من الأمور الأخرى؛ من أجل منافسة الأندية الأوروبية، في المستقبل.

SHAHID