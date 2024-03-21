أولى ضحايا الإصابات؟ .. النصر يقرر الاستغناء عن "صديق" كريستيانو رونالدو!

رحيل اسم جديد عن نادي النصر..

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قرر مجلس إدارة النصر السعودي، الاستغناء عن خدمات أحد "المسؤولين"؛ ضمن التغييرات الكبيرة التي يشهدها النادي حاليًا.

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وفي اليومين الماضيين.. قرر رئيس النصر مسلي آل معمر، الاستقالة من منصبه، مع ابتعاد "الرمز" الأمير خالد بن فهد، عضو الشرف الذهبي بالنادي، عن الوسط الرياضي بالكامل.

وتحت عنوان "عاجل ورسميًا".. أعلن الإعلامي الرياضي علي العنزي، استغناء الإدارة النصراوية، عن خوسيه بيلسا، مسؤول النظام الغذائي في النادي، والذي يرتبط بعلاقة قوية مع الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول.

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العنزي كتب عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "إدارة النصر تقرر الاستغناء عن مسؤول النظام الغذائي بيلسا، وإنهاء خدماته، ومغادرة النادي".

وقد يكون بيلسا، "ضحية" الإصابات العديدة التي ضربت نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، خلال الموسم الرياضي الحالي 2023-2024، وأثرت على النتائج.

ويعتبر النظام الغذائي الجيد جزءًا من تقليل الإصابات في الملاعب؛ حيث خصص نادي برشلونة الإسباني على سبيل المثال، أخصائي للأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، في بداية مسيرته مع الفريق الأول لكرة القدم، لوضع نظام غذائي له "يقلل" من إصابته.

أيضًا.. أكد الأسطورة كريستيانو رونالدو كثيرًا، على أن تألقه في عالم الساحرة المستديرة، حتى وصوله إلى هذا السن المتقدم؛ كان بسبب اتباعه أنظمة غذائية معينة، وتدريبات بدنية مكثفة.

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