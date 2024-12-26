وسط صراع ثلاثي إنجليزي .. وكيل داني أولمو يستكشف مستقبل نجم برشلونة في مانشستر

خطوة مزعجة لإدارة البارسا

رغم الحديث القوي عن حرص إدارة برشلونة وسعيها الحثيث لتأمين الظروف المناسبة لتسجيل داني أولمو في قائمة الفريق خلال النصف الثاني من الموسم، إلا أن وكيله أقدم على خطوة وقائية خوفًا من عدم حدوث ذلك.

برشلونة تعاقد مع أولمو في فترة الانتقالات الصيفية الماضية من نادي لايبزيج الألماني، جنبًا إلى جنب مع باو فيكتور، وقام بتسجيلهما بشكل مؤقت استغلالًا لإصابة الدنماركي أندرياس كريستنسن، وهو الأمر الذي لن يكون متاحًا بدءًا من يناير القادم.

إدارة البارسا تأمل في الخروج من ذلك المأزق في الأول من يناير القادم، إذ تنتظر حكم المحكمة التجارية في برشلونة يوم الجمعة القادم بشأن طلب النادي اتخاذ اجراءات احترازية حتى يتمكن من تسجيل اللاعبين لدى رابطة الدوري الإسباني بعد ضبط الميزانية بما يتماشى مع قواعد اللعب المالي النظيف.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

صحيفة ديلي ميل الإنجليزية كشفت النقاب عن تواجد، آندي بارا، وكيل أولمو في مدينة مانشستر، حيث وصلها مؤخرًا على متن طائرة خاصة لمتابعة مباراة مانشستر سيتي أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز، التي أقيمت اليوم وانتهت بالتعادل 1-1.

الوكيل الكرواتي أكد للصحيفة تواجده في المدينة الإنجليزية بالفعل مشيرًا إلى أن ذلك بهدف الإجازة، فيما أشارت ديلي ميل إلى أن أندية البريميرليج تُتابع عن كثب حالة أولمو تمهيدًا للتعاقد معه في صفقة انتقال حر حال لم ينجح فريقه الكتالوني في قيده ضمن قائمته للموسم الجاري، حيث سيُصبح لاعبًا حرًا.

وأفادت الصحيفة أن أندية مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وآرسنال على رأس المهتمين بضم اللاعب الذي ساهم بقوة في فوز إسبانيا بلقب يورو 2024، مشيرة إلى أن أولوية أولمو تبقى البقاء مع البارسا.

جدير بالذكر أن صاحب الـ26 سنة نجح في تسجيل 6 أهداف ولعب تمريرة حاسمة في 15 مباراة مع برشلونة خلال هذا الموسم.