أوسيمين تحت المراقبة الدقيقة .. قلق في معسكر نيجيريا قبل مواجهة جنوب إفريقيا

أوسيمين تخلف عن السفر من أبيدجان إلى بواكي قبل مواجهة جنوب إفريقيا!

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تسبب المهاجم فيكتور أوسيمين في حالة توتر بمعسكر منتخب نيجيريا قبل مواجهة جنوب إفريقيا الحاسمة، إذ تخلف عن السفر مع البعثة من أبيدجان إلى بواكي.

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النسور الخضر من المقرر أن يلتقوا بجنوب إفريقيا مساء غدٍ الأربعاء، ضمن دور نصف نهائي كأس أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023.

لكن المركز الإعلامي لمنتخب نيجيريا أوضح أن أوسيمين اضطر للبقاء في أبيدجان وعدم السفر لبواكي، جراء معاناته من آلام في البطن.

وأشار الجهاز الطبي للنسور إلى أنه وضع اللاعب تحت المراقبة الدقيقة خلال الساعات المقبلة ويرافقه أحد الأطباء، لحين حلول صباح اليوم الثلاثاء، ليحدد موقفه من السفر ومن ثم المشاركة في المباراة.

يذكر أن أوسيمين نجح في تسجيل هدف وحيد، وصنع اثنين آخرين، خلال خمس مباريات شارك بها - حتى الآن - في البطولة الإفريقية.

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