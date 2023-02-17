أوديون إيجالو .. اللغز الذي حير الهلال وجمهوره!

اللاعب النيجيري مستواه تراجع بشكل غير مبرر خلال الفترة الماضية، فما السبب؟

اعتمد نادي الهلال بشكل كبير خلال العام الماضي على النجم النيجيري أوديون إيجالو، والذي فرض نفسه ليكون أفضل مهاجمي الدوري السعودي للمحترفين، ولكن منذ بداية عام 2023 وتراجع مستواه بشكل ملحوظ، ليكون بمثابة لغز محير لجماهير الزعيم.

الحقيقة أن جميع عناصر نادي الهلال كان مستواها متراجع خلال الفترة الماضية وليس إيجالو فقط، ولكن في بطولة كأس العالم للأندية الأخيرة، استعاد الجميع مستواه باستثناء المهاجم النيجيري.

إيجالو الذي كان مُسيطرًا على صدارة قائمة هدافي دوري المحترفين الموسم الحالي، لم يُسجل سوى 8 أهداف فقط حتى الآن، ولكنه غاب عن العديد من المباريات، بسبب الإصابات التي تعرض لها.

هل تراجع مستوى إيجالو؟

خلال الموسم الماضي، شارك إيجالو مع نادي الهلال في 12 مباراة ببطولة دوري المحترفين السعودي، سجل فيهم 12 هدفًا، وصنع 4 أهداف، وأهدر 8 فرص محققة للتهديف.

وفي الموسم الحالي، لعب إيجالو 12 مباراة في دوري روشن للمحترفين، سجل فيهم 8 أهداف وصنع هدف واحد، وأهدر 5 أهداف محققة.

ومن تلك الأرقام يظهر أن إيجالو يقدم هذا الموسم بالفعل مستوى أقل مما قدمه الموسم الماضي.

ما السبب في تراجع مستوى إيجالو؟ وما الحل؟

كما ذكرت؛ تراجع المستوى لم يكن لإيجالو فقط، بل أيضًا لجميع لاعبي الهلال، بما فيهم الأجنحة سواء سالم الدوسري الذي يُطاله الكثير من الانتقادات، أو غيره من اللاعبين صناع اللعب.

ولكن في بطولة كأس العالم للأندية، جميع اللاعبين تألقوا، مثل سالم الدوسري وموسى ماريجا ولوسيانو فييتو، وظل مستوى إيجالو متراجعًا أيضًا، مما دفع الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني للفريق، لعدم الدفع به أساسيًا.

والآن أصبح الحل في يد الجهاز الفني لفريق نادي الهلال، عليه أن يعمل على إعادة إيجالو من جديد لمستواه، عن طريق زيادة الجرعات التدريبية، وأيضًا العمل على الجانب النفسي، الذي قد يكون له تأثيرًا على مستواه.