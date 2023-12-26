أوتافيو يكشف عن حقيقة "بكائه" للانتقال إلى النصر .. ويحدد وجهته القادمة

كواليس انتقال أوتافيو من بورتو إلى نادي النصر

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كشف النجم البرتغالي أوتافيو مونتيرو، "كواليس" انتقاله إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، في صيف العام الحالي.

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أوتافيو انضم إلى النصر، قادمًا من صفوف العملاق البرتغالي بورتو، مقابل 60 مليون يورو؛ ولمدة 3 سنواتٍ قادمة، حتى يونيو 2026.

وفي هذا السياق.. أكد أوتافيو خلال حوار مع صحيفة "O Jogo" البرتغالية، اليوم الثلاثاء، أن عرض قلعة العالمي كان من المستحيل "رفضه"، مشيرًا إلى أنه عقد اجتماعًا مع رئيس بورتو؛ لإقناعه بالتخلي عنه.

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وأضاف النجم البرتغالي: "عرض النصر الأول كان بقيمة 40 مليون يورو؛ لكن.. رئيس بورتو رفضه"، نافيًا في نفس الوقت، أن يكون قد بكى خلال الاجتماع؛ من أجل الضغط للرحيل إلى العالمي - مثلما تردد -.

وتابع: "لم أكن أتوقع أن يقدم النصر، عرضًا جديدًا بقيمة 60 مليون يورو، للتعاقد معي؛ لذلك.. أعتقد أن رئيس بورتو كان ذكيًا للغاية، برفضه العرض الأول".

وعن مستقبله.. أعلن أوتافيو مونتيرو، رغبته في العودة إلى نادي بورتو، في يومٍ من الأيام، مؤكدًا على أنه لا يعرف هل سيكون ذلك قبل نهاية عقده مع النصر في 2026، أم بعد ذلك.

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