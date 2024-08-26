أوبي ميكيل يرد على إهانة هداف تشيلسي: موافق على سبابه طالما يسجل!

التصريحات بين نجوم تشيلسي مستمرة...

تستمر الحرب الكلامية بين نجوم تشيلسي، ورد جون أوبي ميكيل، نجم الفريق السابق، على تصريحات مهاجم البلوز الحالي نيكولاس جاكسون.

البداية تعود إلى المباراة الافتتاحية، عندما انتقد ميكيل، أداء جاكسون بعد الخسارة من مانشستر سيتي، وقال إنه لا يتمتع بالجودة التي يحتاجها الفريق، وشدد على أن الفريق اللندني بحاجة إلى مهاجم من الطراز الرفيع.

ومن جانبه رد جاكسون عليه، مساء أمس الأحد بعد التألق أمام وولفرهامبتون وتسجيل هدفين، وكتب في رسالة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستاجرام": " أغلق فمك، لا تتحدث هراء، نحن نقتل أنفسنا من أجل إفريقيا".

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ومن جانبه قال ميكيل في تصريحات أثناء تواجده في بودكاست"ذا أوبي وان": "إذا سجل كل أسبوع، وطلب مني الصمت، سأقبل سبابه وألتزم الصمت".

وكان اللاعب السنغالي صاحب الـ 22 عامًا، قد تمكن من تسجيل هدفين، في شباك وولفرهامبتون، مساء أمس الأحد في المباراة التي انتهت بفوز البلوز، بستة أهداف مقابل هدفين.

جدير بالذكر أن جاكسون، يستعد مع تشيلسي، لاستضافة كريستال بالاس، عصر يوم الأحد المقبل ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي، على ملعب ستامفورد بريدج.