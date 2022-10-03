أوباميانج: رونالدو "السمين" كان الأفضل!

أوباميانج يكشف كيف ساهم الظاهرة رونالدو في تطويره

يتذكر بيير إيمريك أوباميانج مهاجم تشيلسي، تجربته مع رونالدو نازاريو عندما التقيا في ميلان عام 2008 مع بداية مسيرة اللاعب الجابوني.

أوباميانج تحدث حول تجربته في ميلان عندما كان يبلغ من العمر 18 عامًا، حيث أشار اللاعب الجابوني الدولي إلى أن الفريق كان قويًا، كما سلط الضوء على لاعبين مثل رونالدو وباولو مالديني وأليساندرو نيستا.

أوباميانج: رونالدو كان سمينًا بعض الشئ .. لكنه كان لا يزال الأفضل

وقال أوباميانج عن الظاهرة رونالدو في تصريحات أبرزتها صحيفة "ذا صن" البريطانية: "سأتذكر دائمًا عندما انتقده كارلو أنشيلوتي بسبب حالته البدنية وقال له رونالدو:"ماذا تريد مني أن أفعل، أجري أم أحرز الأهداف؟".

وأضاف: "لقد قال أنشيلوتي أحرز الأهداف وفي المباراة القادمة سجل رونالدو هدفين".

وواصل لاعب برشلونة وآرسنال السابق: "هذا جزء من الشخصية التي تحتاجها كمهاجم، لأنه يجب أن تكون قوياً عقلياً".

وتابع: "لكوني صغيرًا جدًا اخترت الرحيل على سبيل الإعارة، لقد كنت في ميلان طفلاً بين النجوم".

وأوضح أوباميانج: "لا لا! لم أكن أطالب بمكان رونالدو، كنت أحاول فقط التحسن ومشاهدته لأتعلم كل ما يمكنني فعله منه".

وقال أوباميانج عن رونالدو نازاريو، الذي كان يبلغ من العمر 31 حينها: "لقول الحقيقة كان رونالدو سمينًا بعض الشيء في ذلك الوقت، لكنه كان لا يزال الأفضل".

أوباميانج سجل الهدف الأول له مع تشيلسي في الفوز 1-2 على كريستال بالاس يوم السبت الماضي.

وعن هدفه الأول مع البلوز بعد رحيله عن برشلونة قال أوباميانج: "لقد مر وقت طويل على هدفي الأخير في الدوري الإنجليزي".

وأتم: "عندما تكون مهاجمًا، فأنت تريد فقط تسجيل الهدف الأول في أقرب وقت ممكن ولقد فعلتها، لذلك أنا سعيد جدًا".