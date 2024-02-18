"أهلًا أهلًا بالعيد" .. الهلال يحتوي غضب جماهيره بكشف سر تغريدة "جيسوس وثنائي الوسط"

حساب الهلال على إكس أثار الجدل!

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دخل الهلال، وتحديدًا المسؤولين عن حسابه الرسمي على منصة إكس، في أزمة دينية كبيرة وجدل غريب بسبب خطا في الترجمة انتشر بين جماهير كرة القدم السعودية.

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الهلال هزم الرائد 3-1 في الجولة الـ20 من دوري روشن السعودي وقد احتفل حسابه الرسمي على منصة إكس بنشر صورة لثنائي الوسط، روبن نيفيش وسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، والتعليق عليها بـ" كرة القدم مثل الفلسفة، الجميع قد يُمارسونها لكن القليل يستطيعون التفوق بها. مدرسة الهلال، تعاليم جيسوس".

تغريدة الحساب الرسمي للهلال كان هدفها التغني بجودة وقدرة ثنائي الوسط ودورهما الهائل في نتائج الفريق الإيجابية هذا الموسم، كما تُشير إلى أنهما قادران على تعليم بقية لاعبي الوسط في الدوري السعودي، حيث تُشير الصورة المنشورة إلى الثنائي الشهير في الحضارة اليونانية، أرسطو وأفلاطون.

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جمهور الهلال ممن فهم التغريدة أشاد كثيرًا بها وأبدى سعادته بمستوى اللاعبين، أما من ترجم الكلام المكتوب بأي برنامج آخر فقد شن هجومًا لاذعًا على النادي ومسؤولي حسابه على إكس، حيث ظهرت لهم في الترجمة جملة "تعاليم يسوع" والتي قوبلت بغضب ورفض كامل.

أحد المغردين طالب بطرد المسؤول عن التغريدة، وآخر كتب "أهلًا أهلًا بالعيد مبكرًا"، وثالث أضاف "من أمن العقوبة أساء الأدب"، ليرد حساب الهلال بنشر تغريدة أخرى يُوقف بها الجدل، إذ جاء بها "المقصود تعاليم جورج جيسوس شباب، فقط للتوضيح".

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