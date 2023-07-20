أهدر 3 انفرادات وتلاعب به دي ماريا .. "كوارث" كريستيانو رونالدو مع النصر أمام بنفيكا

صاروخ ماديرا فقد الكثير من بريقه..

أداء كارثي جديد يقدمه البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر السعودي، في ودية فريقه أمام بنفيكا البرتغالي، ليلة أمس الخميس.

المباراة انتهت بهزيمة العالمي برباعية مقابل هدف نظيف، ضمن وديات معسكر النصر في البرتغالي، استعدادًا للموسم الجديد من دوري روشن، الذي سينطلق في 11 من أغسطس المقبل.

وشهدت المباراة، إهدار صاروخ ماديرا ثلاثة فرص محققة، جميعها كانت انفرادات بحارس الفريق البرتغالي، إذ جاءت الفرصة الأولى في الدقيقة السابعة من عمر المباراة، لكن الحارس تصدى له ببراعة وأغلق الزاوية الضيقة عليه.

وسنحت الفرصة الثانية في الدقيقة 37 من عمر الشوط الأول، فبعدما انفرد من جديد، أطاح بالكرة فوق العارضة، بدلًا من أن يسكنها الشباك من فوق الحارس المتقدم.

والفرصة الثالثة والأخيرة قبل نهاية اللقاء بعشر دقائق، إذ استلم بينية رائعة، وضعته في مواجهة الحارس، لكن الدون تعامل برعونة، وأبعدها المنافس من أمامه.

فيما سخر رواد مواقع التواصل الاجتماعي أيضًا من رونالدو، إذ تداولوا لقطة له من المباراة، يظهر خلالها الأرجنتيني أنخيل دي ماريا؛ مدافع بنفيكا، متلاعبًا به، وفشل الدون في استخلاص الكرة من أمامه إلا بارتكاب مخالفة.

يذكر أن النصر كان قد خسر الودية السابقة أيضًا أمام سيلتا فيجو بخماسية نظيفة، شارك خلالها الدون في الشوط الأول فقط.