أهداهم أغلى ما يملك.. ميسي يحافظ على عادته الذهبية مع برشلونة بهدية جديدة

البرغوث لا ينسى فضل جماهير البارسا عليه

لا ينسى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي الحالي، دور ناديه الأول برشلونة في الفضل عليه، ويحافظ على مكانته كأسطورة حية للنادي الكتالوني وجماهيره.

وكان ميسي قد حصد الكرة الذهبية الثامنة في مسيرته الكروية، بعدما ساهم في فوز منتخب الأرجنتين بكأس العالم في قطر 2022، كما ساعد فريقه الحالي إنتر ميامي على تحقيق المجد في كأس الدوري، مما جعله اللاعب الأكثر تتويجًا بالبطولات على الإطلاق برصيد 44 لقبًا كبيرًا.

وكشفت شبكة "E- Noticies"، أن ميسي الذي يضع الكرات الذهبية السبعة التي حصل عليها خلال مسيرته الكروية في متحف برشلونة، يستعد لإرسال الكرة الثامنة التي حصل عليها مؤخرًا إلى النادي الكتالوني.

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وسبق أن قال ميسي: "كل ما أملك موجود في برشلونة، هناك في المتحف. الكرة الذهبية، الحذاء الذهبي، كل شيء".

وسيظل هذا هو الحال على الرغم من وجوده في الولايات المتحدة، حيث من المستحيل قطع العلاقات العاطفية والمهنية مع البلوجرانا.

ويحافظ ميسي على بريقه في الولايات المتحدة، حيث أصبح النجم الأول الذي تلاحقه عدسات المصورين ويستحوذ على عشق الجماهير، ومؤخرًا كشفت تقارير صحفية أن تذاكر أكثر 25 مباراة تم بيعها في الدوري الأمريكي لموسم 2024 من نصيب فريق إنتر ميامي، بسبب ليونيل.