بعد أن أهانها جنسيًا .. آرسنال يعلق على أزمة اضطهاد مشجعته المسلمة

الجانرز يحمي مشجعة مسلمة

أظهر آرسنال الإنجليزي، اهتمامًا كبيرًا بأزمة تعرضت لها مشجعة للنادي، مسلمة ومن أصول عربية، تدعى ليلى حامد، وتدخل بشكل حاسم لدعمها والدفاع عنها.

وكانت "ليلى"، قد نشرت خلال الأيام الماضية صورًا من رسائل وصلتها من أحد مشجعي النادي الإنجليزي، الذي هاجمها بشدة ووجه له عبارات عنصرية وإهانات جنسية، ليأتيها الرد من إدارة النادي الليلة.

ونشرت "ليلى" اليوم الأربعاء، عبر حسابها الشخصي بمنصة "X" (تويتر سابقًا)، نص البريد الإلكتروني الذي أرسلته إدارة آرسنال لها من أجل الدفاع عنها بعدما انتشرت التغريدة بشكل واسع بين المشجعين، مؤكدًا دعمه الكامل لها.

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وجاء نص الرسالة كالتالي: "ليلى، نشكرك على الوقت الذي أمضيته في مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني والإبلاغ عن هذه الواقعة، نتمنى أن تكوني بخير، نتضامن معك فيما يتعلق بتجربتك من تعرض إلى كراهية النساء وكراهية الإسلام".

وأضاف: "آرسنال يدين بشدة أي شكل من أشكال اللغة التمييزية أو العنصرية أو السلوك المعادي للمجتمع في ملعب الإمارات، لأن النادي يدافع عن المساواة والتنوع".

وختم: "لقد قمنا بتصعيد بلاغك إلى الجهات المختصة للمراجعة والتحقيق في هذا الأمر. يرجى التأكد من أنه إذا تمكنا من تحديد أي مشجع للنادي مشارك في هذا الأمر، سنتخذ إجراءات فورية ضده، بما في ذلك المشاركة بمعلومات عنه للشرطة. أطيب التحيات".