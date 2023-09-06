أنمار الحائلي يحسمها رسميًا .. رومارينيو إلى الشباب؟

رئيس الاتحاد يضع النقاط فوق الحروف بشأن مستقبل رومارينيو

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البرازيلي رومارينيو دا سيلفا هو الشغل الشاغل لجمهور الاتحاد السعودي حاليًا، في ظل عدم وضوح الرؤية حول مستقبله بعد، لكن أخيرًا أنمار الحائلي؛ رئيس النادي، وضع النقاط فوق الحروف حول مستقبل صاحب الـ32 عامًا.

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العميد يضم في صفوفه حاليًا تسعة لاعبين أجانب، يحتاج للتخلي عن أحدهم، إذ تسمح اللوائح بقيد ثمانية أجانب فقط في قائمة كل فريق، لذا أمام العميد خيارين؛ إما إسقاط اسم المدافع المصري أحمد حجازي من كشوفاته في ظل معاناته من قطع في الرباط الصليبي للركبة وعدم عودته للملاعب قبل يناير المقبل، أو الاستغناء نهائي أو بالإعارة عن أجنبي آخر.

بعض التقارير زعمت خلال الساعات الماضية أن روما سيكون هو الضحية، وأنه أقرب للانضمام لنادي الشباب، بعد رفضه لعرض ضمك، لكن يبدو الواقع مختلفًا..

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الإعلامي الاتحادي هتان النجار نقل على لسان الحائلي تأكيدات ببقاء البرازيلي في صفوف العميد، مشددًا على عدم تفكير النادي في التخلي عنه، ومضيفًا: "لا يحق لأي نادي مفاوضة روما إلا بعد موافقة الاتحاد".

يذكر أن الاتحاد ربما يحتاج للاستغناء عن أكثر من لاعب أجنبي حتى منتصف ليل غدٍ الخميس؛ حيث موعد انتهاء الميركاتو في السعودية؛ حال نجاحه في التعاقد مع محمد صلاح؛ محترف ليفربول الإنجليزي، ومدافع أجنبي جديد، إذ يسعي في هذا الاتجاه منذ أيام.

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