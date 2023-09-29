أنقذوا الاتحاد قبل الفضيحة العالمية .. الفيحاء يكشف "كيف قتل سانتو النمور"

مستويات سيئة جديدة للاتحاد تحت قيادة نونو سانتو

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"90 دقيقة من الملل الكروي".. هذا هو عنوان مباراة الاتحاد والفيحاء، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

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الاتحاد تعادل (0-0) مع الفيحاء؛ ليصبح مهددًا بخسارة صدارة دوري روشن السعودي، وذلك قبل ديربي جدة الكبير، أمام الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وهذه ليست المرة الأولى، التي يقدّم فيها العميد الاتحادي، مستويات سيئة، تحت قيادة المدير الفني البرتغالي نونو سانتو، على الرغم من عدم تلقيه الخسارة.

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وظهر الاتحاد أمام الفيحاء، بدون أي حلول هجومية؛ على الرغم من تواجد الثنائي البرازيلي رومارينيو والمغربي عبد الرزاق حمد الله، ومن خلفهم راقص السامبا إيجور كورونادو.

واكتفى النمور بـ"السيطرة السلبية" على الكرة، في معظم مجريات المباراة أمام الفيحاء؛ حيث كان متوسط الميدان الفرنسي نجولو كانتي، هو الأكثر تحركًا داخل المستطيل الأخضر.

شلل فني وبدني قد يؤدي إلى فضيحة عالمية

انعدام الحلول الهجومية، قد يكون سببه سانتو نفسه، الذي أصر على الاستغناء عن الجناح عبد العزيز البيشي، في صيف العام الحالي، مع إبعاد عبد الرحمن العبود، من حساباته.

التضحية بهذه الأسماء، وغياب البديل الفعال؛ جعلا المدير الفني البرتغالي، لا يستطيع تنويع خططه الهجومية في المباريات، والاعتماد على طريقة واحدة تقريبًا، أصبحت مكشوفة أمام جميع المنافسين.

لذلك.. يجب أن يتحرك نونو سانتو بشكل عاجل، وأن يحاول إيجاد أي حلول، قبل المشاركة التاريخية للفريق الأول لكرة القدم، في مسابقة كأس العالم للأندية 2023، والتي تستضيفها المملكة العربية السعودية، في شهر ديسمبر القادم.

الاتحاد سيواجه في البطولة العالمية، فرق بمستويات أعلى بكثير من الفيحاء وغيره؛ ولذلك عدم إيجاد الحلول أمامهم، قد يتسبب في سقوط فاضح للفريق.

أيضًا.. يجب على الجهاز الطبي والبدني، أن يعالج أزمة إصابة اللاعبين؛ حيث يخسر النمور، عنصرًا مؤثرًا بعد كل مواجهة تقريبًا، مثلما حدث مع أحمد بامسعود، أمام الفيحاء؛ وهو ما يدل على ضعف الإعداد، قبل الموسم الحالي.

ضعف الإعداد يتحمله سانتو كذلك؛ حيث أصر على عدم خوض معسكرات أو مباريات ودية، قبل بداية الموسم الحالي 2023-2024، بحجة إراحة اللاعبين بعد ضغط العام الرياضي الماضي؛ ولكن الأمر يبدو أنه جاء بشكل عكسي.

ويبقى السؤال.. "هل يستطيع الاتحاد إيجاد حلول لكل هذه الأزمات قبل المشاركة العالمية المرتقبة؟!".

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