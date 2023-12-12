"أنظروا إلى وجه هذا الفتى" .. مارتينيز يسخر من نجم ريال مدريد بسبب كأس العالم!

لاعب أستون فيلا لا يتوقف!

بعد عام على فوز الأرجنتين بكأس العالم يبدو أن إيميليانو مارتينيز لن يتوقف عن التبجح والاحتفال بما حققه من إنجاز كبير، فهذه المرة ضحيته هو أوريليان تشواميني لاعب منتخب فرنسا وريال مدريد الذي أهدر ركلة حاسمة في النهائي.

وقال مارتينيز في تصريحات لـ ESPN: "أنظروا إلى وجه هذا الفتى، وأخبروني أنه ليس متوترًا، لقد رأيته كالميت أمام المرمى، وقلت لنفسي لو أهدر الكرة سيتكون فرصتنا في التتويج أفضل".

وأضاف: "كان ينظر للأعلى وينظر للجماهير، لقد كان متوترًا للغاية، لقد تدربت على الأمر مع الطبيب النفسي الخاص بي، لو نجحت في التصدي لكرة فسأجعل حياة المنافس التالي جحيم".

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وأردف: "حتى لو كان قد سددها في المرمى كنت سأتصدى لها، كنت مستعدًا لتلك الكرة بشكل كبير، وذهبت لها بأقصى ما لدي".

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جدير بالذكر أن الأرجنتين تفوقت في نهاية المطاف بعد أن سجلت أربع ركلات، بينما كان كل ما سجلته فرنسا هو ركلتين فقط.