أنشيلوتي يكشف مصير ميليتاو ويخرج برسالة عن "حماس مبابي"!

تطرق كذلك إلى مستقبل لوكا مودريتش وتوني كروس

كشف كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، عن موقف المدافع البرازيلي إيدير ميليتاو من العودة مرة أخرى للفريق قبل مواجهة أتلتيك بيلباو.

ميليتاو تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي مطلع هذا الموسم، وعاد مؤخرًا إلى تدريبات ريال، وسط تكهنات حول موعد عودته للمباريات بشكل كامل لدعم الفريق بالدوري الإسباني، وكذلك أمام مانشستر سيتي في ذهاب دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا.

أنشيلوتي قال عن ميليتاو في المؤتمر الصحفي لمباراة بيلباو:"لقد تعافى بشكل جيد ويحتاج فقط للعودة إلى كرة القدم بشكل كامل، هل يشارك أمام مانشستر سيتي؟ ربما لا، ربما نعم، أنا لا أقول إنها 50%، نسبة لعبه يمكن أن تكون 70% لا و30% نعم، لكنه لاعب مهم للغاية ولا يمكن استبعاده تمامًا".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وعن رأيه في ما يحدث لفينيسيوس جونيور:"هناك شيء واحد يٌقلقني كثيرًا بشأنه، وهو أنه لن يتمكن من اللعب غدًا".

هجوم خوسيه تشيلافيرت على فينيسيوس:"ليس من المنطقي التعليق على ما يقوله الآخرون الذين ليسوا هنا للحكم، يتحدثون لإعطاء الهواء لأفواههم فقط، لا يجب عليك الالتفات كثيرًا لما يقولونه".

ملف التجديد لتوني كروس ولوكا مودريتش:"أرى أن مودريتش يلعب بصورة جيدة للغاية وعلى استعداد للقتال في نهاية الموسم، لا يوجد أي شخص مهتم بالحديث عن أي شيء آخر الآن لأن كل تفكيرنا ينصب على إنهاء الموسم بأفضل شكل ممكن".

تحدث أوريليان تشواميني عن كيليان مبابي:"أعتقد أن الجماهير متحمسة عمومًا لريال مدريد، بغض النظر اللاعبين، المشجعون متحمسون كثيرًا تجاه قميص هذا النادي".

يذكر أن ريال يلعب غدًا، الأحد، ضد أتلتيك بيلباو، في إطار الجولة رقم 30 من الدوري الإسباني، وهو في المركز الأول بـ72 نقطة بفارق 8 نقاط عن برشلونة الثاني.