أنشيلوتي يرد على تشافي: فوز برشلونة دون مستوى يعني امتلاكهم للشخصية!

كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد يجد الفرصة للرد على تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة.

أكد كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد أن لاعبه تيبو كورتوا سيشارك في مباراة الكلاسيكو ضد برشلونة يوم الأحد المقبل بشكل طبيعي.

جاء هذا في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة شاختار دونستيك في دوري أبطال أوروبا، ورد خلالها على تصريحات تشافي حول عدم أحقيتهم بعض الأحيان في الفوز بالمباريات بسبب الأداء.

وقال أنشيلوتي ردًا على تشافي: "لم أشاهده مباراة برشلونة في الأمس، لكن في بعض الأحيان يمكن تحقيق الفوز حتى لو لم تقدم مباراة رائعة".

وأضاف: "هناك عدة أمور هامة للغاية في كرة القدم، وهناك الكثير من المعاناة في تلك الرياضة، والفوز بتلك الطريقة يعني امتلاكك للشخصية".

وأكمل عن تيبو كورتوا: "لقد أصبح في حال أفضل بكثير مما كان عليه من قبل، تحدثنا مؤخرًا واتفقنا على أن يتدرب يوم الخميس ليكون جاهزًا يوم الأحد".

وأنهى حديثه بالتطرق لعودة كريم بنزيما وقال: "لقد حصل على الراحة وبشكل واضح هو جاهز للمشاركة في مباراة الغد، ميندي وكروس أيضًا سيشاركان".

جدير بالذكر أن ريال مدريد على وشك حسم تأهله لدور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا بعد حصد تسع نقاط من أول تسع جولات.