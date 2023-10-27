أنشيلوتي يختار ضحيتين في الكلاسيكو من أجل "الرهان البرازيلي"

قرار حاسم من المدرب الإيطالي

يخطط كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، للتضحية بأحد أهم نجوم الفريق في الكلاسيكو المرتقب أمام برشلونة بالدوري الإسباني.

ريال يقدم موسمًا أكثر من رائع وكان الفشل الوحيد له في الديربي أمام أتلتيكو مدريد، ويأتي ذلك رغم الإصابات التي يعاني منها الفريق بغياب إيدير ميليتاو وتيبو كورتوا وغيرهما.

صحيفة "ماركا" الإسبانية قالت إن أنشيلوتي سيلجأ بالتضحية بلاعب الوسط الفرنسي إدواردو كامافينجا في التشكيل الأساسي أمام برشلونة على ملعب مونتجويك.

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ويتجه الإيطالي إلى الاعتماد على فيرلان ميندي في مركزه الطبيعي كظهير أيسر، مع خط وسط يضم توني كروس وأوريليان تشواميني وفيديريكو فالفيردي، وأمامهم الثلاثي رودريجو وفينيسيوس جونيور وجود بيلينجهام.

وهذا يعني أن كامافينجا سيبقى على دكة البدلاء وكذلك لوكا مودريتش، بعدما أصبح توني كروس قطعة أساسية عندما يتعلق الأمر بالتحكم في سرعة الهجمة والحصول على الكرة من الخلف.

وأشارت "ماركا" إلى أن مستوى كامافينجا ضد سبورتينج براجا في دوري أبطال أوروبا حاز على إعجاب أنشيلوتي، لكن الدفع به ضد برشلونة سيعني التخلي عن رودريجو، في الوقت الذي يريد فيه الإيطالي الرهان على النجم البرازيلي بجوار مواطنه فينيسيوس بخط الهجوم.

يذكر أن ريال مدريد يحتل المركز الأول بجدول الدوري بـ25 نقطة متساويًا مع جيرونا وبفارق نقطة وحيدة عن برشلونة صاحب المركز الثالث.