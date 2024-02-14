أنشيلوتي يتغنى بمنقذ ريال مدريد: "قدم أفضل مباراة في مسيرته! " أبدى الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد سعادته الكبيرة بالفوز على لايبزيج (1-0) خارج الديار، في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.

واقترب ريال مدريد من التأهل إلى ربع نهائي الأبطال، حيث يحتاج إلى الفوز أو التعادل على أرضه في موقعة الإياب.

وكان لأصحاب الأرض العديد من الفرص الخطيرة، لكن الحارس أندري لونين تألق أمام محاولاتهم، إذ قام بـ9 تصديات مميزة، ما نال عليه إشادة واسعة.

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وقال أنشيلوتي، في مؤتمر صحفي عقب المباراة: "هذه أفضل مباراة للونين على الإطلاق، إنه لم يحظ بالكثير من الوقت للمشاركة لكنه يتطور، ومشاركته تمنحه الثقة".

لكن لونين لم يتمكن من منع بنيامين سيسكو من التسجيل في الدقائق الأولى، على الرغم من إلغاء الهدف بداعي التسلل، وهو ما أثار جدلًا واسعًا (حول صحة القرار)، وهو ما علق عليه أنشيلوتي: "لقد رأيته متسللا. كان وراء لونين".