أنشيلوتي يتحسر على تشواميني.. وينتظر انتفاضة محارب ريال مدريد!

"لست غاضبًا من فرص فينيسيوس المهدرة"

أبدى المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، أسفه بعد تأكد غياب لاعبه الفرنسي أوريلين تشواميني، عن مباراة فريقه المقبلة ضد أتلتيكو مدريد، الأحد المقبل، في الجولة 23 من الدوري الإسباني.

وكشفت أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي عقب الفوز على خيتافي أمس (2-0)، أنه اعترض على حكم المباراة بسبب إنذار تشواميني، قائلًا: "أعطاني بطاقة للاحتجاج، قلت له لم تكن بطاقة (لتشواميني) وكانت ركلة جزاء لـ(دياز)، أي عكس ما وصفه تمامًا، لكنني لن أتحدث عن هذا لأننا لعبنا مباراة رائعة ونحن سعداء للغاية بذلك".

وأضاف: "إذا فزنا بالمباراتين المقبلتين (أتلتيكو وجيرونا)، فسنحصل على 6 نقاط إضافية وستكون دفعة جيدة جدًا، لكن ليس أكثر من ذلك، لأن هناك الكثير من البطولات التي تنتظرنا، الشيء المهم هو أن الفريق متماسك ويقوم بالأمور بشكل جيد".

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وتابع أنشيلوتي: "تشواميني لن يكون في الديربي. أعتقد أن روديجر يمكنه أن يتعافى، لديه ضربة قوية وسنرى كيف هو في الأيام القليلة المقبلة. ليس من المؤكد أنه سيلعب، لكن أمامنا بضعة أيام لاستعادته، روديجر محارب ومن الصعب عليه أن يغيب عن الديربي بسبب إزعاج بسيط".

وتطرق للحديث عن فرص فينيسيوس الضائعة، قائلًا: "لقد قمت بتغييره لأننا كنا ندير المباراة بشكل جيد للغاية. صحيح أنه لم يكن ناجحًا أمام المرمى، لكني أحببت حقًا طريقة لعبه في المباراة وكذلك بيلينجهام وفالفيردي".

وختم: "خوسيلو يفعل كل ما هو ضروري للبقاء، إنه ميزة كبيرة بالنسبة لنا أن يكون لدينا مهاجم بهذه الجودة".