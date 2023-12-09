"أنشيلوتي هو ملك الملوك ويتفوق على جوارديولا والسير أليكس فيرجسون"

ميزة هامة تجعل الإيطالي يتفوق على الثنائي

يؤمن رود خوليت أسطورة ميلان ومنتخب هولندا السابق، بأن كارلو أنشيلوتي يتفوق على الثنائي بيب جوارديولا والسير أليكس فيرجسون بعالم التدريب.

يعتبر فيرجسون وبيب من أعظم المدربين على الإطلاق بعد فوزهما بـ18 لقبًا للدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا 5 مرات، ولكن خوليت يؤمن أن أنشيلوتي تفوق عليهما لفوزه بجميع بطولات الدوري الأوروبية الخمس الكبرى بالإضافة لـ4 ألقاب دوري أبطال.

وقال الأسطورة الهولندية لموقع "Gambling Zone":"أعتقد أن أنشيلوتي أكبر قليلًا من السير أليكس وبيب بسبب ألقاب دوري أبطال أوروبا التي حصل عليها".

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وأضاف:"إنه مدرب من الطراز الأول وهو ملك النجاح الأوروبي، بيب والسير أليكس يمثلان جزءًا من التاريخ، لكن دعونا نلقي نظرة على ما حققه أنشيلوتي، إنه ملك الملوك وأفضل من أي شخص آخر".

وفي نهاية حديثه أعرب خوليت عن تمنيه لفوز ميلان على نيوكاسل بالجولة الأخيرة لدور المجموعات بدوري الأبطال هذا الموسم من أجل التأهل إلى دور الـ16 من المسابقة، رغم تعاطفه مع نيوكاسل بسبب حرمانه من انتصار مستحق أمام باريس بالجولة الماضية على حد قوله.