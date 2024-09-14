أنشيلوتي: لم نستحق الفوز أمام سوسييداد وضربات الجزاء مسؤولية فينيسيوس ومبابي

ريال مدريد حقق فوزًا صعبًا على سوسييداد...

يعتقد كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي ريال مدريد، أن فريقه لم يكن الطرف الأفضل أمام ريال سوسييداد، ولم يستحق الفوز، كما كشف عن آخر مستجدات إصابة ثنائي الميرينجي.

وحقق ريال مدريد، فوزًا هامًا مساء السبت على ريال سوسييداد، بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب أنويتا، وسجل هدفي اللقاء كل من فينيسيوس جونيور، وكيليان مبابي، من ركلتي جزاء.

وقال أنشيلوتي في تصريحات عقبت اللقاء: " لقد كانت مباراة معقدة للغاية، ربما لم نستحق الفوز لأنهم لعبوا بشكل جيد، لقد تحملنا وعانينا أقدر ما قام به سوسييداد، لأنه ليس من السهل العثور على هؤلاء المنافسين الأقوياء".

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وتابع: "مبابي وفينيسيوس، يتحملون مسؤولية تنفيذ ضربات الجزاء وقد سارت الأمور بشكل جيد للغاية حتى الآن".

وتطرق المدرب الإيطالي للحديث عن إصابة براهيم دياز، وميليتاو وقال: "ميليتاو لا يعاني من أي شيء، بينما يشكو دياز، من آلام في العضلة الضامة وسوف نقوم بتقييم حالته غدًا".

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وعن مستوى الفريق حتى الآن قال أنشيلوتي: "نحن لم نصل إلى 100% من مستوانا، ولكن هذا طبيعي تماما، اللاعبون يتحسنون كثيرًا ونحن سعداء جدًا لأن الشيء الأكثر أهمية هو أن نبدأ بشكل جيد، من الصعب إيجاد التوازن عندما تفتقد العديد من لاعبي خط الوسط".